ВЦИОМ: большинство россиян никогда не играли в видеоигры

Порядка 57% опрошенных граждан признались, что не проводили время за компьютерными играми.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 57% россиян никогда не играли в видеоигры. Лишь каждый пятый участник опроса проводит свободное время за игрой, в то время как 21% респондентов ранее занимались игровым хобби, но впоследствии прекратили.

Среди активных геймеров мужчин больше, чем женщин — 30% против 16%. Также интересно, что 27% мужчин ранее играли в видеоигры, но потом бросили.

Также аналитики выяснили, что российские геймеры чаще всего выбирают компьютеры и ноутбуки. На втором месте по популярности находятся мобильные телефоны, в то время как только 26% играющих предпочитают игровые консоли.