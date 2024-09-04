ВЦИОМ: большинство россиян никогда не играли в видеоигры

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Порядка 57% опрошенных граждан признались, что не проводили время за компьютерными играми.

Согласно исследованию ВЦИОМ, 57% россиян никогда не играли в видеоигры. Лишь каждый пятый участник опроса проводит свободное время за игрой, в то время как 21% респондентов ранее занимались игровым хобби, но впоследствии прекратили.

Среди активных геймеров мужчин больше, чем женщин — 30% против 16%. Также интересно, что 27% мужчин ранее играли в видеоигры, но потом бросили.

Также аналитики выяснили, что российские геймеры чаще всего выбирают компьютеры и ноутбуки. На втором месте по популярности находятся мобильные телефоны, в то время как только 26% играющих предпочитают игровые консоли.

Вам будет интересно
ВЦИОМ: большинство россиян никогда не играли в видеоигры вциом, Видеоигры
Sony представит более мощную версию PS5
Презентация новинки может состояться уже в этом году. Компания Sony выпустит более продвинутую версию игровой приставки PlayStation 5. По словам инсайдера Джеффа...
27.08.2024 164
Автор