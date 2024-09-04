Водителям напомнили о новых требованиях к составу автомобильных аптечек

Новый приказ Минздрава начал действовать с 1 сентября этого года.

В России действуют новые требования к составу автомобильных аптечек, напомнил «Институт изучения детства, семьи и воспитания». В связи с этим специалисты подготовили подробную памятку с указанием всего, что должно находиться в наборах для оказания медицинской помощи.

Фото: Институт изучения детства, семьи и воспитания/ Телеграм

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