Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нападением собак на прохожих во Всеволожском районе

Во Всеволожске Ленобласти две собаки систематически нападают на местных жителей, при этом, их хозяйка не принимает никаких мер и оправдывает поведение своих питомцев.
В связи с этим глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собак, сообщает пресс-служба ведомства. Областной следком организовал доследственную проверку.
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11.07.2024 416
Ранее ivbg.ru рассказывал, что во Всеволожске бультерьеры напали на трехлетнего мальчика, проезжавшего мимо на беговеле.