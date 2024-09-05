Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нападением собак на прохожих во Всеволожском районе

Во Всеволожске Ленобласти две собаки систематически нападают на местных жителей, при этом, их хозяйка не принимает никаких мер и оправдывает поведение своих питомцев.

В связи с этим глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собак, сообщает пресс-служба ведомства. Областной следком организовал доследственную проверку.

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Ранее ivbg.ru рассказывал, что во Всеволожске бультерьеры напали на трехлетнего мальчика, проезжавшего мимо на беговеле.