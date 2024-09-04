Бультерьеры напали на 3-летнего мальчика, проезжавшего мимо на беговеле во Всеволожске

Маленький мальчик ехал по тротуару на беговеле в тот момент, когда хозяйка выгуливала своих бультерьеров. Когда ребенок проезжал мимо собак, одна из них набросилась на него и скинула с транспорта. Известно, что животные были на поводке, но без намордников.
«Не верится, что такой ужас может произойти во дворе собственного дома», – сказала мать пострадавшего мальчика
После нападения собаки ребенка отвезли в больницу. Там мальчику диагностировали укушенные раны и ссадины в области левого локтевого сустава и плеча. Пострадавшему назначен курс прививок от бешенства и лечение антибиотиками.
Жители ЖК Gröna Lund во Всеволожске отмечают, что ранее бультерьеры уже нападали на людей. В мае 2024 года одна из собак набросилась на восьмилетнюю девочку, «прокусив через куртку спину ребенка».
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14.01.2023 6101