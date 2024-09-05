«Сенсация в мире орнитологии»: в Петербурге заметили крайне редкую птицу

В объективы камер попал краснокнижный зимородок. Пернатого заметили в Таврическом саду, что произвело фурор среди орнитологов, поскольку в Петербурге и Ленобласти птица бывает крайне редко.
В Таврическом саду Санкт-Петербурга заметили очень редкую для здешних краев зимородка, занесенного в Красную книгу города. Пернатый с важным видом сидел на ветви дерева, осматривая окрестности.
Как отметил зоолог Павел Глазков, Петербург и Ленинградская область — северная граница ареала этих птиц, и появляются представители этого вида пернатых тут очень редко.
Окраска птицы больше подошла бы обитателю тропического леса, однако зимородок – житель наших северных широт. Размером он чуть больше воробья, с крупной головой и большим клювом, — рассказал эксперт.
Видео: Сергей Рогов/ Телеграм
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