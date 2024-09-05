Житель Всеволожского района распылил перцовый баллончик в двухлетнюю девочку и ее отца

Молодой человек на электросамокате распылил содержимое перцового баллончика в сторону 32-летнего мужчины 2 августа около 21:10 возле дома № 122 на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге.

Струя газа попала в двухлетнюю девочку, которая находилась рядом. Агрессор скрылся на электросамокате, а мужчина вместе с дочерью обратился в больницу. У них диагностировали химический ожог лица и глаз.

Злоумышленника задержали 4 сентября в деревне Новое Девяткино Всеволожского района. Им оказался 21-летний местный житель. В отношении молодого человека заведено уголовное дело о хулиганстве.