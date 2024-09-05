В Ленобласти на учителя, поднявшего руку на ребенка, завели уголовное дело. Бастрыкин запросил доклад

Автор: Анастасия Щербакова
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Следователи проверяют действия преподавателя, ударившего ученика.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль проверку в одной из школ Ленинградской области, в которой преподаватель ударил ученика. По факту случившегося уже заведено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Ленинградской области Митяеву Д.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела, — указано в сообщении СК.
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