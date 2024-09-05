В России резко выросли цены на игровые приставки Xbox и PlayStation

Например, PlayStation 5 Slim сейчас продается за 48,4 тысяч рублей, хотя еще в августе стоила почти на шесть тысяч дешевле.

В России произошел рост цен на игровые консоли Xbox и PlayStation, обратил внимание портал «Палач«.

Так, стоимость PlayStation 5 Slim без дисковода сейчас составляет 48 400 рублей, хотя в августе продавалась за 42 500. Версия с приводом обойдется уже в 63 700, а месяцем ранее — 51 500.

Также подорожали консоли и от Microsoft. Например, Xbox Series X продается теперь за 56 200 рублей, в то время как в августе стоила 46 400.