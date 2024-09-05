«Инженерная мысль где-то далеко»: жители дома в Красном Маяке показали, как чинят их крышу. В Выборге после капремонта претензии те же 

Жители домов в разных районах области публикуют в соцсетях результаты ремонтных работ общедомового имущества.

Жители многоквартирного дома в поселке Красный Маяк Лужского района показали процесс восстановления крыш подвальных помещений. Собственники жалуются на безответственность рабочих и плохое качество работ.

Вот так уже больше двух недель УК «Полужье» (Лужский р-он, Мшинское С/П) делает ремонт крыш подвальных помещений в п. Красный Маяк. Инженерная мысль где-то далеко, на практике вот это! Кого набирают на работу, где контроль, где ответственность, где элементарные знания и совесть – неизвестно, — негодуют жильцы.

Фото: Дежурный по Ленобласти\ Телеграм

Также на подрядчика, выполнявшего капитальный ремонт, жалуются жители дома №31 по Ленинградскому проспекту в Выборге. Еще до истечения срока гарантии краска на фасаде дома уже трескается и отслаивается.

Фото: Дежурный по Ленобласти/ Телеграм