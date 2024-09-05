За 10 лет работы Фонд друзей балтийской нерпы спас более 180 ластоногих

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 5 сентября, Центру помощи морским млекопитающим, расположенному на базе «Водоканала» в Репино, исполнилось 10 лет.

За это время специалистам удалось спасти более 180 нерп и тюленей. Они преодолели 40 тысяч километров для оказания помощи животным, ластоногим скормили более 60 тонн рыбы. На счету — сотня лекций и десяток субботников в местах обитания тюленей.

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Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

В честь юбилея центра над Невой в Петербурге раздался полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

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За сезон 2024 года подопечными, а потом и выпускниками центра стали 21 ладожская кольчатая нерпа, семь балтийских серых тюленей и одна балтийская кольчатая нерпа.

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