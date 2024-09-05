На текущий момент работает только один четырех энергоблоков.

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что рассматривался вариант отключения Курской АЭС, но решение по этому вопросу пока обсуждается.

Глава корпорации заявил, что сейчас функционирует только один из энергоблоков.

Если ситуация будет ухудшаться, то, конечно же, мы будем его останавливать. Но пока мы считаем, что принятых мер безопасности достаточно для того, чтобы уберечь станцию, — цитирует Лихачева «Звезда».