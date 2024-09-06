Стало известно расписание «Туристического вагона» до Выборга в сентябре

В сентябре запланировано всего две поездки.

«Ласточка» с «туристическим вагоном» традиционно будет отправляться с Финляндского вокзала в Выборг в 9.30. Поездки запланированы на 7 и 14 сентября.

Вам будет интересно Правительство поддержало законопроект о раздаче нераспроданных продуктов нуждающимся Правительство РФ поддержало законопроект о налоговых льготах при фудшеринге — безвозмездной передаче нераспроданных продуктов питания нуждающимся. Но попросило доработать его,... 03.09.2024 157

Экскурсию проведут в хвостовом вагоне поезда, пассажиры узнают факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населенных пунктов маршрута. Чтобы попасть на экскурсию, нужно купить билет на саму «Ласточку» и оформить в 4 и 5 кассах на Финляндском вокзале услугу на экскурсию.