Стало известно расписание «Туристического вагона» до Выборга в сентябре

В сентябре запланировано всего две поездки.
«Ласточка» с «туристическим вагоном» традиционно будет отправляться с Финляндского вокзала в Выборг в 9.30. Поездки запланированы на 7 и 14 сентября.
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03.09.2024 157
Экскурсию проведут в хвостовом вагоне поезда, пассажиры узнают факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населенных пунктов маршрута. Чтобы попасть на экскурсию, нужно купить билет на саму «Ласточку» и оформить в 4 и 5 кассах на Финляндском вокзале услугу на экскурсию.