Глэмпинги Ленобласти и Петербурга обошли отели по росту цен

Ночь в отелях Санкт-Петербурга и Ленобласти в среднем обходится в 7,4 тысячи рублей. В глэмпинге – более 10 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе сервиса организации путешествий.

Дороже отеля обойдется и ночь на ферме – 8,3 тысячи рублей. Гостевые домики выйдут дешевле – 5,1 тысячи рублей. А самым бюджетным вариантом остается хостел – 1,8 тысячи рублей за ночь.

Спрос на базы отдыха, гостевые дома и кемпинги вырос за прошедшее лето сильнее, чем на отели. Например, глэмпинги бронировали в три раза больше, чем прошлым летом. А гостиницы – всего в 1,3 раза чаще.