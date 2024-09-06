Дорога «Яблоновка-Приладожский-Приозерск» получит асфальтовое покрытие

Гравийная дорога, связывающая населенные пункты, уходит на капитальный ремонт.
Рабочие приступают к ремонту дороги, связывающей Яблоновку, Приладожский и Приозерск. через два года транспортная артерия получит асфальтовое покрытие.
Как рассказали в региональном Комитете по дорожному хозяйству, всего планируется уложить семь километров асфальта, навести порядок с освещением и тротуарами в Яблоновке и Приладожском, провести, водопропускные трубы под дорогой и обустроить новые остановки.
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