Дорога «Яблоновка-Приладожский-Приозерск» получит асфальтовое покрытие

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото:Комитет по дорожному хозяйству

Гравийная дорога, связывающая населенные пункты, уходит на капитальный ремонт.

Рабочие приступают к ремонту дороги, связывающей Яблоновку, Приладожский и Приозерск. через два года транспортная артерия получит асфальтовое покрытие.

Как рассказали в региональном Комитете по дорожному хозяйству, всего планируется уложить семь километров асфальта, навести порядок с освещением и тротуарами в Яблоновке и Приладожском, провести, водопропускные трубы под дорогой и обустроить новые остановки.

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04.09.2024 113
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