Дорога «Яблоновка-Приладожский-Приозерск» получит асфальтовое покрытие

Гравийная дорога, связывающая населенные пункты, уходит на капитальный ремонт.

Рабочие приступают к ремонту дороги, связывающей Яблоновку, Приладожский и Приозерск. через два года транспортная артерия получит асфальтовое покрытие.

Как рассказали в региональном Комитете по дорожному хозяйству, всего планируется уложить семь километров асфальта, навести порядок с освещением и тротуарами в Яблоновке и Приладожском, провести, водопропускные трубы под дорогой и обустроить новые остановки.