На ЗСД вводятся дорожные ограничения

Автор: Анастасия Щербакова
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Запрет на движение транспорта будет связан с проведением ремонтных работ.

В Санкт-Петербурге будут введены временные ограничения движения на ЗСД, вызванные строительством Витебской развязки, предает Госавтоинспекция.

Так, с 00:00 до 06:00 7 сентября 2024 года будет закрыт съезд на ЗСД с улицы Благодатной в направлении КАД Юг.

Также с 02:00 до 06:00 7 сентября 2024 года будет закрыт съезд на ЗСД с улицы Благодатной в направлении КАД Север.

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06.09.2024 55
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