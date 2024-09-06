На ЗСД вводятся дорожные ограничения

Запрет на движение транспорта будет связан с проведением ремонтных работ.

В Санкт-Петербурге будут введены временные ограничения движения на ЗСД, вызванные строительством Витебской развязки, предает Госавтоинспекция.

Так, с 00:00 до 06:00 7 сентября 2024 года будет закрыт съезд на ЗСД с улицы Благодатной в направлении КАД Юг.

Также с 02:00 до 06:00 7 сентября 2024 года будет закрыт съезд на ЗСД с улицы Благодатной в направлении КАД Север.