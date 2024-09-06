Аудитория Rutube достигла 10 млн пользователей в сутки

В августе 2024 года на платформе Rutube в среднем появлялось 8,6 тысяч новых авторов в день, ежедневно на сервис загружается более 300 тысяч видео, сообщили в пресс-службе хостинга.
Дневная аудитория видеохостинга достигла отметки в 10 млн пользователей. С помощью функции переноса видео на Rutubeв августе пользователи загрузили более 2,6 млн единиц контента.
По данным Mediascope, охват видеохостинга вырос на 24 % – до 58,3 млн человек.
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