В МВД раскрыли объемы похищенных у россиян с 2022 года средств кибермошенниками

Всего за этот период было совершено более полутора миллионов киберпреступлений.
Согласно данным МВД РФ, с 2024 года количество совершенных в России киберпреступлений преодолело отметку в полтора миллиона. Об этом рассказал замначальника следственного департамента ведомства Даниил Филиппов.
Ущерб от IT-преступлений вырос с 91 миллиарда в 2022 году до 156 миллиардов в 2023 году. А за последние три года похищено и выведено за границу более 350 миллиардов рублей, — рассказал он НСН.
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04.09.2024 87