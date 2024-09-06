В МВД раскрыли объемы похищенных у россиян с 2022 года средств кибермошенниками

Всего за этот период было совершено более полутора миллионов киберпреступлений.

Согласно данным МВД РФ, с 2024 года количество совершенных в России киберпреступлений преодолело отметку в полтора миллиона. Об этом рассказал замначальника следственного департамента ведомства Даниил Филиппов.

Ущерб от IT-преступлений вырос с 91 миллиарда в 2022 году до 156 миллиардов в 2023 году. А за последние три года похищено и выведено за границу более 350 миллиардов рублей, — рассказал он НСН.