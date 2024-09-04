В Сбере не исключили дальнейший рост активности мошенников

По оценкам аналитиков, объемы похищенных у россиян средств по итогам этого года могут вырасти на 20%.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов спрогнозировал дальнейший рост активности мошенников в России. По его оценкам, к концу этого года объем похищенных у граждан денег может достигнуть 300 миллиардов рублей, что больше на 20%, чем годом ранее.

Объем хищений по итогам этого года может достигнуть 300 миллиардов рублей. По нашим оценкам, в прошлом году злоумышленники похитили у россиян порядка 250 миллиардов рублей, при этом количество преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается ежегодно на 20%, — цитирует Кузнецова РИА Новости.