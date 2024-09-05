Замкома Ленинградским военным округом отправили в СИЗО

Генерал-майор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Военный суд постановил заключить под стражу заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. До 2 ноября генерал-майор, подозреваемый в получении взятки, пробудет в СИЗО.
Ходатайство следствия удовлетворить, — указано в сообщении суда.
Как сообщал ivbg.ru, Муминджанов, ранее находясь в должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, поспособствовал заключению договоров с коммерческими компаниями на поставку обмундирования, в том числе и в зону СВО. За это офицер получил взятку в размере более 20 миллионов рублей.
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05.09.2024 13