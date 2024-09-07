Лобовая авария в Тосненском районе унесла жизнь человека

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Петербургская полиция/ Телеграм

Предварительно, пожилому водителю легкового авто могло стать плохо во время движения.

Полиция выясняет обстоятельства аварии на 4-м километре автодороги «Павловск — Косые мосты» в Тосненском районе Ленинградской области. В результате ДТП погиб один человек.

По имеющимся данным, причиной столкновения «Киа Рио» и грузовика «Скания» стал выезд легкового авто за управлением 68-летнего мужчины на встречную полосу. Предварительно, ему могло стать плохо. Водитель иномарки погиб на месте.

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