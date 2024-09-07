Возрастной водитель квадроцикла погиб во Всеволожском районе

Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

Во Всеволожском районе погиб 50-летний мужчина, управлявший квадроциклом.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в СНТ «Ника» в деревне Агалатово. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель квадроцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту полицией проводится проварка, — указано в сообщении.