Возрастной водитель квадроцикла погиб во Всеволожском районе

Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.
Во Всеволожском районе погиб 50-летний мужчина, управлявший квадроциклом.
Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла в СНТ «Ника» в деревне Агалатово. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель квадроцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту полицией проводится проварка, — указано в сообщении.
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