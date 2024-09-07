Зеленский не смог уговорить Запад разрешить удары вглубь России — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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С такой просьбой глава киевского режима недавно обращался на заседании с западными  чиновниками.

Владимиру Зеленскому так и не удалось уговорить страны Запада разрешить удары вглубь территорий России. Недавно глава киевского режима снова поднимал этот вопрос на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины, пишет газета Washington Post.

Призыв Зеленского … не принес заметного прогресса, — указано в материале.
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06.09.2024 37
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