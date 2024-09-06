Зеленский потребовал у Запада больше истребителей

Глава киевского режима заявил, что поставленных Украине самолетов недостаточно.

Владимир Зеленский снова потребовал у стран Запада увеличенных поставок вооружений, в том числе истребителей F-16.

Истребители сбивают ракеты и дроны. Но их мало. Вы знаете это. Нам нужен более сильный флот F-16. У меня есть предложение, которое я озвучу, когда выйдет пресса, — цитирует Зеленского иностранная пресса.