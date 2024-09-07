«Кажется, началось»: птицы стали покидать Ленинградскую область

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Телеграм-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО»

Стаи перелетных птиц в направлении юга все чаще можно заметить в небе над регионом.

В Ленинградской области началась сезонная миграция птиц. Стаи пернатых можно наблюдать в небе в разных частях региона.

В Ленобласти замечены первые стаи гусей, двигающиеся на юг. С 5 сентября большие смешанные стаи птиц наблюдают на Ладоге в районе Тайпаловского залива. В тот же день стаи казарок замечены и в городе — в районе Рыбацкого, — пишет «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».
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06.09.2024 62
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