«Кажется, началось»: птицы стали покидать Ленинградскую область

Стаи перелетных птиц в направлении юга все чаще можно заметить в небе над регионом.
В Ленинградской области началась сезонная миграция птиц. Стаи пернатых можно наблюдать в небе в разных частях региона.
В Ленобласти замечены первые стаи гусей, двигающиеся на юг. С 5 сентября большие смешанные стаи птиц наблюдают на Ладоге в районе Тайпаловского залива. В тот же день стаи казарок замечены и в городе — в районе Рыбацкого, — пишет «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».
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