Трогательная история возвращения имени неизвестного солдата

В этой истории мы расскажем о невероятном стечении обстоятельств, благодаря которому удалось установить личность одного из советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

В 2000 году поисковик Вячеслав Прохоренко обнаружил останки младшего лейтенанта на Синявинских высотах под Ленинградом. В кармане его истлевшей гимнастерки был медальон с запиской. После долгих усилий поисковикам удалось расшифровать надпись: «Гидрат Аркадий Антонович, город Гусь-Хрустальный, посёлок Красный».

Бумажка тонкая-тонкая, буквы еле видны. Оставлять до утра было нельзя. Буквы бы расплылись, а бумага бы засохла и рассыпалась. Собрали фонари со всех отрядов и решили разворачивать записку в темноте, — вспоминал участник той экспедиции Илья Прокофьев.

Выяснилось, что Аркадий Гидрат был многократным чемпионом Москвы и рекордсменом СССР по прыжкам в высоту. Более того, в 1930-х годах советский гражданин позировал скульптору Матвею Манизеру для одной из фигур на станции метро «Площадь Революции» в Москве. Он ушел добровольцем на финскую войну, а затем погиб в сентябре 1941 года на Синявинских высотах, пытаясь не допустить блокады Ленинграда.

Дочь Аркадия Ольга Гидрат всю жизнь приходила к этой скульптуре, ведь в документах ее отец числился пропавшим без вести. Лишь в 2001 году его останки были торжественно захоронены на мемориале Синявинских высот.

Эта история показывает, что за каждым «неизвестным солдатом» стоит личность, семья, любовь. Записка, оставленная Аркадием Гидратом жене — «Живи счастливо!» — это завещание всем нам. Теперь его имя увековечено в одной из самых известных московских скульптур.