Законопроект о штрафах за фото дронов в Петербурге изучат в ЗакСе

Согласно законопроекту, за размещение в социальных сетях фотографий и роликов с дронами, ЧП с их участием и военных объектов петербуржцев могут оштрафовать на 4000 рублей. С должностных лиц взыщут 30-40 тысяч рублей, с юридических – 200-300 тысяч рублей.

При повторном нарушении граждане будут выкладывать из кармана до 5 тысяч рублей. Должностные лица будут платить от 40 до 50 тысяч, а юрлица – от 300 до 500 тысяч рублей, сообщает Neva.Today.

Штрафы будут накладываться только в случае, если в нарушении нет признаков уголовного преступления или в отношении гражданина не установлено иное административное наказание.