Глава ФАДН: более трети мигрантов предпочитают шариат законам России

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов со ссылкой на опрос в 2023 году сообщил, что свыше трети трудовых мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству. Об этом сообщает ТАСС.

Исследования о протестном потенциале эмигрантов были проведены в прошлом и позапрошлом годах.

«В 2022 году цифры были просто ужасающие – 43,5 % не хотели жить по законам России, а хотели жить по законам шариата. В прошлом году эти цифры снизились до 35 %, но в абсолютных цифрах это миллионы людей, которые не хотят соблюдать законодательство нашей страны», – прокомментировал Игорь Баринов