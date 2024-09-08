Голодный еж 30 минут не давал взлететь самолету

В Арнштадте на аэродроме федеральной земли Тюрингия в Германии произошла получасовая задержка из-за маленького ежа, появившийся на взлетно-посадочной полосе, сообщает «Патрульный Петербурга».

Это произошло, когда пилоты готовились вылететь на легкомоторном самолете на аэрофестиваль в Гессене. Транспорт приготовился к взлету, но планы нарушило животное, исследовавшее полосу в поисках пищи.

Спустя 30 минут, благодаря совместным усилиям сотрудников, еж наконец-то удалился с полосы. Однако, как отметил один из участников, это произошло «медленно и крайне неохотно».