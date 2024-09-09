Бастрыкин заинтересовался долгостроем во Всеволожске

Автор: Гузель Галимова
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с ЖК «Всеволожский штиль» во Всеволожске Ленобласти.

строительство долгострой
Фото: baltphoto.ru

Ранее к нему обратились дольщики этого жилого комплекса. Они с 2014 года не могут получить ключи от своего жилья. Часть корпусов ввели в эксплуатацию еще в 2019 году, а остальные так и не достроили.

Следователи начали проверку. Ее ход и результаты стоят на контроле у председателя следственного комитета.

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