Во Всеволожском районе в фотоловушку попал одинокий молодой волк

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Во Всеволожском районе Ленобласти перед видеоловушкой прогулялся одинокий молодой волк.

Как рассказал биолог Павел Глазков, волку около полутора лет. Зверь пока еще в летнем наряде, но уже скоро начнет переодеваться в зимнюю шубу.

«Не удивительно, что молодой волк один: он сможет создать семью, когда достигнет возраста трех лет», — отметил биолог.

Со дня на день волки начнут сбиваться в стаи, а пока они ходят по одиночке. Объединяются на зимовку, как правило, родственники, но могут принять и пришлого зверя.

Вам будет интересно
Во Всеволожском районе в фотоловушку попал одинокий молодой волк Павел Глазков, Ленобласть, Всеволожский район, волк
За 10 лет работы Фонд друзей балтийской нерпы спас более 180 ластоногих
В четверг, 5 сентября, Центру помощи морским млекопитающим, расположенному на базе «Водоканала» в Репино, исполнилось 10 лет. За это время специалистам...
05.09.2024 129
Автор