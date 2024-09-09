Во Всеволожском районе Ленобласти перед видеоловушкой прогулялся одинокий молодой волк.

Как рассказал биолог Павел Глазков, волку около полутора лет. Зверь пока еще в летнем наряде, но уже скоро начнет переодеваться в зимнюю шубу.

«Не удивительно, что молодой волк один: он сможет создать семью, когда достигнет возраста трех лет», — отметил биолог.

Со дня на день волки начнут сбиваться в стаи, а пока они ходят по одиночке. Объединяются на зимовку, как правило, родственники, но могут принять и пришлого зверя.