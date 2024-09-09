В Петербурге поселились китайские мохнаторукие крабы

В Петербурге в Дудергофском канале поймали мохнаторукого краба. А в прошлом году крабов видели рядом с Сестрорецком, а также у дамбы в Кронштадте.
По словам биолога Павла Глазкова, это не очень хорошая новость. Дело в том, что краб является потенциальным переносчиком рачьей чумы, поражающей членистоногих, а также легочной двуустки, чрезвычайно опасной для человека. Также краб роет очень глубокие норы, которые способны нарушить береговую линию.
Этот вид крабов способен мигрировать между водоемами с соленой и пресной водой, поэтому они могут расселяться на сотни километров и даже проникать в озера Ленобласти.
Биолог не советует употреблять их в пищу. В идеале его нужно передать сотрудникам ГосНИОРХ, которые изучают рыб.
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