В Луге стартовал молодежный образовательный форум «Ладога»

В Луге под девизом «Вдохновляем, создаём, помним и любим» стартовал молодежный образовательный форум «Ладога».

До 15 сентября 600 молодых историков, ученых, экспертов в сфере культуры и искусства со всей России будут создавать новые творческие проекты, направленные на сохранение и укрепление традиционных ценностей нашей страны.

Вам будет интересно ОСАГО может подорожать минимум на 30% ОСАГО может подорожать минимум на 30% из-за цен на запчасти. Об этом сообщает тг-канал Mash со ссылкой на Национальный автомобильный... 02.09.2024 189

Впервые участники форума освоят процесс кинопроизводства, научатся организации музеев и навыкам создания крепких и здоровых семейных уз. Особым гостем форума станет знаменитая телеведущая и мама троих детей Тутта Ларсен.