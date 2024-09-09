В Сосновом Бору прошел экосубботник на реке Коваш

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Ленинградская ЛАЭС

В мероприятии приняли участие воспитанники Центра развития водных видов спорта и туризма «Формула воды» и неравнодушные местные жители.

В Сосновом Бору Ленинградской области прошел экологической субботник на реке Коваш. Участники мероприятия очистили водоем и прибрежную территорию от мусора.

Участие в субботнике приняли не только воспитанники Центра развития водных видов спорта и туризма «Формула воды», но и местные жители. Подготовка к субботнику была основательной — у неравнодушных было не только огромное желание привести в порядок реку и пляж, но и лодки, катамараны и сапы.

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Фото: Ленинградская ЛАЭС

К слову, возглавляет «Формулу воды» инженер Ленинградской АЭС Филипп Неведров. как рассказали в пресс-службе атомной станции, перед началом экосубботника команда Центра показала участникам мероприятия 20-местного «дракона». В этом году спортивный арсенал команды пополнился еще двумя плавсредствами. Также одного «дракона» активисты собрали самостоятельно.

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Фото: Ленинградская ЛАЭС
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