Шольц намерен уговорить Украину отдать часть территорий ради мира — СМИ

Это, как утверждает иностранная пресса, является частью ранее анонсированного мирного плана канцлера Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц после провальных выборов намерен усилить свои позиции за счет мирного плана по Украине.

Как передают иностранные СМИ, один из пунктов плана по разрешению украинского вопроса предполагает, что Киев согласится передать часть территорий ради мира.

Ранее Шольц заявлял, что настало время для обсуждения конфликта на Украине.

Я думаю, сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии, как перейти от нынешней ситуации к миру быстрее, чем это кажется реалистичным на данный момент, — говорил канцлер.