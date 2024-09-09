Ее стоимость составляет всего 50 тысяч рублей.

На популярном сайте для подачи объявлений найдена, возможно, самая дешевая квартира в России.

Собственник жилья предлагает к покупке однокомнатную квартиру площадью 34,5 кв. метров всего за 50 тысяч рублей. Однако есть одно но: расположена недвижимость под Воркутой.

Причем новому владельцу квартира может достаться еще дешевле. Как указал в объявлении собственник, он готов рассмотреть и торг.