Ее стоимость составляет всего 50 тысяч рублей.
На популярном сайте для подачи объявлений найдена, возможно, самая дешевая квартира в России.
Собственник жилья предлагает к покупке однокомнатную квартиру площадью 34,5 кв. метров всего за 50 тысяч рублей. Однако есть одно но: расположена недвижимость под Воркутой.
Причем новому владельцу квартира может достаться еще дешевле. Как указал в объявлении собственник, он готов рассмотреть и торг.
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08.09.2024 82