Губернатор Ленобласти поможет местной жительнице найти пропавшего на СВО сына

Женщина не может связаться с сыном больше трех месяцев.

Жительница Ленинградской области в ходе «прямой линии» обратилась к губернатору Александру Дрозденко с просьбой помочь установить контакты с сыном, который не выходит на связь с 19 мая. Глава региона заявил, что поставит этот вопрос на личный контроль, помощь будет оказана.

Мы в любом случае поможем. Полностью вам информацию дадим, постараемся сделать это оперативно, но конкретно по срокам пока не скажу, потому что я прекрасно отдаю себе отчет, что сроки могут быть разные в зависимости от ситуации, — заявил губернатор.