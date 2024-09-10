Госуслуги.Дом помогает жителям Ленобласти в решении вопросов ЖКХ с УК

Жители региона стали чаще оставлять заявки в управляющие компании и направлять обращения о бездействии УК через мобильное приложение Госуслуги.Дом.

«Ключевая задача мобильного приложения — оказание помощи жителям многоквартирных домов в решении вопросов ЖКХ с управляющими организациями. Оно позволяет оставлять заявки своей управляющей организации, а также направлять обращения о бездействии управляющей организации в комитет жилищного надзора и контроля Ленинградской области», — подчеркнул председатель Госжилнадзора области Денис Беляев.

Как еще отметил Денис Беляев, важный момент в работе приложения — это возможность получения нужной информации о доме через: УК обязаны размещать всю информацию на платформе ГИС ЖКХ. Комитет контролирует размещение данной информации.

Приложение «Госуслуги. Дом» значительно экономит время и упрощает взаимодействие не только с коммунальными службами, но и управляющими компаниями. В приложении можно: изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор. Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. — Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.

Для начала работы с приложением нужно загрузить его на телефон из магазина приложений: RuStore, AppStore, Google Play.

В этом году комитет цифрового развития Ленинградкой области запустил 24 новые цифровые услуги на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Подобрать услуги в зависимости от жизненной ситуации поможет специальный сервис.