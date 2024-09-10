США разместят в Японии запрещенные по договору с Россией ракеты

США планируют разместить в Японии ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon, также известные как Mid-Range Capability, MRC. Об этом сообщила министр армии Соединенных Штатов Кристин Уормут.
Эти комплексы запрещены в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном. Из Японии ими можно наносить удары по Китаю, России и Северной Корее.
Размещение этих систем станет вторым случаем их развертывания в Азии после того, как весной аналогичные комплексы использовались на Филиппинах во время американо-филиппинских учений Salaknib 2024. После учений ракеты так и остались на острове Лусон.
Вам будет интересно
Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом заявил бывший редактор New...
09.12.2023 2986