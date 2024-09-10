Скоростной поезд насмерть сбил 17-летнего парня в Кировском районе

Трагедия произошла на ж/д платформе Дачное в Кировском районе Петербурга, 17-летнний парень попал под колеса скоростного поезда.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, парень вышел из вагона и собирался перейти через пути, чтобы попасть в СНТ, где живет его дедушка. К платформе в этот момент приближалась «Ласточка». Молодой человек от полученных травм скончался.

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Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.