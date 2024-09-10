Полиция задержала 11 мигрантов после рейда в кафе Петербурга

Правоохранители Петербурга провели проверку двух точек общепита в Приморском районе в рамках расследования уголовного дела о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте.

Речь идет о заведениях на Планерной и Мебельной улицах, в них часто собираются «соотечественники и земляки участников конкурентной борьбы таксистов».

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В ходе рейда полиция задержала одного гражданина Кыргызстана, девять граждан Узбекистана и одного гражданина Таджикистана, находящихся в стране нелегально, сообщила пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. В ближайшее время будет решаться вопрос о их депортации из России.

Вам будет интересно МВД: в России находятся 630 тысяч нелегальных мигрантов В России находится свыше 630 тысяч нелегальных мигрантов. Такие цифры были озвучены представителями МВД на совещании правительственной комиссии по миграционной... 30.08.2024 185

Конфликт между таксистами с применением пневматического оружия произошел 13 июля рядом с остановкой общественного транспорта у дома на Комендантском проспекте.