weather 25.7°
$ 78.27
89.27

Главная / Новости / В Ленинградской области стартовал профориентационный проект «Кадры в кадре»

Новости Социум

В Ленинградской области стартовал профориентационный проект «Кадры в кадре»

В Ленинградской области вышли в эфир первые серии нового профориентационного проекта «Кадры в кадре». Его задача — в лёгкой, неназидательной форме познакомить молодёжь с реальными возможностями для трудоустройства и профессионального развития в регионе. 

В первом сезоне запланировано десять выпусков, которые будут сниматься на различных промышленных и агропромышленных объектах. Первыми в объектив попали аквафермы, а в дальнейшем зрители увидят и другие системообразующие производства региона. Проект напрямую работает на достижение целей национального проекта «Кадры». Как отметил губернатор Александр Дрозденко, цель проекта — наглядно показать будущим специалистам, где они будут работать, какие компетенции востребованы и как выстроить карьеру на конкретном предприятии.

Видеоматериалы уже доступны в официальном паблике проекта. Глава региона рекомендовал их к просмотру школьникам, родителям и педагогам.

Инициатива реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

Вам будет интересно
Вакансий в Ленобласти стало на 47 тысяч больше, чем год назад
В Ленобласти на сегодня 117 тысяч вакансий - на 47 тысяч больше, чем год назад. А по прогнозам, до 2032 года экономике региона потребуется 218 ты...
09.04.2026
432

Напомним, что все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Консультанты Кадрового центра помогут составить качественное резюме, предоставят советы по подготовке к собеседованию, поделятся методами самопрезентации, формирования делового имиджа и планирования карьеры. Записаться на консультацию можно по телефону 8 800 350-47-47. Контакты филиалов на сайте

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. 

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко биржа труда
Для души Новости outside

Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России

Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Металлург» и прилегающую территорию.

Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России - Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Ме
Фото: Енакиевский металлургический завод

Сотрудники металлургического завода в подшефном Ленинградской области городе Енакиево приняли участие Во всероссийской экологической акции «Вода России». Представители предприятия провели уборку береговой линии пруда на стадионе «Металлург», а также очистили прилегающую территорию. 

Во всероссийской акции по очистке водоёма мы с коллегами принимаем участие уже не в первый раз. Для нас это стало доброй традицией. Мы понимаем, насколько эта акция важна для экологии и для всех нас, — рассказал электросварщик ЦРМО-2 Михаил Кучер.

Коллектива завода участвует в подобных мероприятиях на постоянной основе

В ЮГМК отметили, что поддерживают стремление сотрудников делать Донбасс. Подобные акции развивают социальные инициативы и укрепляют традиции ответственности, взаимопомощи и уважения к родной земле.

Вам будет интересно
Сергей Перминов: Ленобласть поможет Донбассу обрести процветающее будущее
Сенатор похвалил 47-й регион за качественную работу на подшефных территориях ДНР. Фото: Валентин Илюшин/ Online47 Ленинградская область продолжает мас...
22.05.2026
331

Теги

Енакиево Вода России

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться