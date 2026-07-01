В Ленинградской области вышли в эфир первые серии нового профориентационного проекта «Кадры в кадре». Его задача — в лёгкой, неназидательной форме познакомить молодёжь с реальными возможностями для трудоустройства и профессионального развития в регионе.

В первом сезоне запланировано десять выпусков, которые будут сниматься на различных промышленных и агропромышленных объектах. Первыми в объектив попали аквафермы, а в дальнейшем зрители увидят и другие системообразующие производства региона. Проект напрямую работает на достижение целей национального проекта «Кадры». Как отметил губернатор Александр Дрозденко, цель проекта — наглядно показать будущим специалистам, где они будут работать, какие компетенции востребованы и как выстроить карьеру на конкретном предприятии.

Видеоматериалы уже доступны в официальном паблике проекта. Глава региона рекомендовал их к просмотру школьникам, родителям и педагогам.

Инициатива реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

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Напомним, что все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Консультанты Кадрового центра помогут составить качественное резюме, предоставят советы по подготовке к собеседованию, поделятся методами самопрезентации, формирования делового имиджа и планирования карьеры. Записаться на консультацию можно по телефону 8 800 350-47-47. Контакты филиалов на сайте.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда.