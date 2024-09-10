Каршеринг влетел в пассажирский автобус в Колпино, четверо в больнице

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло утром 10 сентября на улице Веры Слуцкой в Колпино.

Как сообщает ГУ МВД по СПб и ЛО, 29-летний водитель каршерингового Renault Arkana не справился с управлением и въехал в стоящий на светофоре в крайней левой полосе автобус «Волгабас».

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Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

После ДТП водителя Renault госпитализировали в тяжелом состоянии, его 29-летнего пассажира и пассажиров автобуса в возрасте 65 лет и 31 года — в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту полицией проводится проверка.

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