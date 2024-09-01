В Ленобласти личный водитель задушил женщину и требовал с ее брата 10 млн

В полицию 30 августа обратился мужчина и сообщил, что тремя днями ранее его сестру-предпринимательницу похитили на повороте к поселку Вьюн в Ленобласти и требует 10 млн рублей.

На следующий день был задержан личный водитель пропавшей женщины — 47-летний житель Кудрово. Предварительно, задержанный в машине поругался со своей работодательницей и задушил ее. Тело спрятал в лесу, а вещи выбросил в реку Вуокса, после чего стал требовать деньги с брата погибшей.

Тело женщины было обнаружено. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Известно, что ранее он был неоднократно судим, кроме того, к нему применялись принудительные медицинские меры.