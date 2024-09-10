В Ленобласти школьные столовые переоборудуют в кафе

В регионе ремонтируют школьные столовые в рамках реализации проекта «Совершенствование системы организации питания в образовательных организациях Ленинградской области».

В 2024 году планируется привести в порядок столовые в 13 школах. К 2027 году в 41 образовательном учреждении вместо школьных столовых будут работать школьные кафе. Об этом сообщила председатель областного комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Уже сейчас в информационной системе «Современное образование Ленинградской области» появился модуль «Социальное питание». В нем родители могут увидеть, чем питается ребенок. Или заранее заказать ему определенные блюда.