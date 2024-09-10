Илон Маск предрек США банкротство

Расходы страны на оборону достигли колоссальных значений.
Американский миллиардер Илон Маск считает, что США ждет банкротство, если властям не удастся навести порядок с расходами.
Как подчеркнул бизнесмен, сейчас оборонные расходы Соединенных Штатов составляют один триллион долларов в год. При этом сумма, необходимая для обслуживания государственного долга, уже гораздо выше. Все это ведет страну к банкротству.
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