Илон Маск предрек США банкротство

Автор: Анастасия Щербакова
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Расходы страны на оборону достигли колоссальных значений.

Американский миллиардер Илон Маск считает, что США ждет банкротство, если властям не удастся навести порядок с расходами.

Как подчеркнул бизнесмен, сейчас оборонные расходы Соединенных Штатов составляют один триллион долларов в год. При этом сумма, необходимая для обслуживания государственного долга, уже гораздо выше. Все это ведет страну к банкротству.

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26.08.2024 203
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