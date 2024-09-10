Ленинградская область — в топ-10 рейтинга регионов России по рынку труда

Устойчивое снижение безработицы и рост числа вакансий с достойными заработками обеспечило региону восьмое место рейтинга.

Ленинградская область заняла восьмое место в рейтинге регионов России по рынку труда, составленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата.

47-йегион попал в топ-10 за счет устойчивого снижения безработицы на протяжении последних 3,5 лет. Число занятых возросло почти на 142,8 тыс. человек и превышает 1,1 млн.

Уровень зарегистрированной безработицы в Ленобласти составляет всего 0,2%, что является одним из самых низких показателей в стране. В службе занятости зарегистрировано 1,9 тыс. безработных, что на 28,3 тыс. меньше по сравнению с началом 2021 года.

Кроме того, наблюдается рост числа вакансий с достойной заработной платой. Два года назад работодатели предлагали лишь 3 тысячи вакансий с зарплатой от 60 тысяч рублей, а сейчас их количество увеличилось до более 7,5 тысяч предложений с заработной платой от 80 тысяч рублей и выше.