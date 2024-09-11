Скелет с проводом нашли в Выборгском районе

В полицию Выборгского района 10 сентября обратился мужчина, который обнаружил человеческий скелет примерно в пяти километрах от железнодорожной станции Кирилловское.
Судя по состоянию, останки долго лежали в земле. Рядом обнаружены фрагменты одежды и провода. Данные человека и обстоятельства гибели установят медицинские эксперты.
Проверку по факту происшествия проводят полицейские и сотрудники районных следственных отделов СК Ленобласти.
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