Скелет с проводом нашли в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Выборгского района 10 сентября обратился мужчина, который обнаружил человеческий скелет примерно в пяти километрах от железнодорожной станции Кирилловское.

Судя по состоянию, останки долго лежали в земле. Рядом обнаружены фрагменты одежды и провода. Данные человека и обстоятельства гибели установят медицинские эксперты.

Проверку по факту происшествия проводят полицейские и сотрудники районных следственных отделов СК Ленобласти.

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