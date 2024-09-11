Мурал в честь участников СВО появился в Луге

В Луге художники из объединения desarte365 создают мурал на фасаде дома, посвященный участникам специальной военной операции.

Создать подобный мурал предложил губернатор Александр Дрозденко. Был организован конкурс рисунков среди молодежи Ленобласти. Жюри рассмотрело более 40 эскизов.

Основой для мурала стал рисунок девушки, чьи брат и отчим находятся в зоне СВО.