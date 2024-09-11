Мурал в честь участников СВО появился в Луге

Автор: Гузель Галимова
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В Луге художники из объединения desarte365 создают мурал на фасаде дома, посвященный участникам специальной военной операции.

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Фото: ЛенТВ24

Создать подобный мурал предложил губернатор Александр Дрозденко. Был организован конкурс рисунков среди молодежи Ленобласти. Жюри рассмотрело более 40 эскизов.

Основой для мурала стал рисунок девушки, чьи брат и отчим находятся в зоне СВО.

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11.09.2024 34
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