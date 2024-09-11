Эрмитаж на несколько дней станет бесплатным для посещения по вечерам

В дни проведения Форума объединенных культур с 12 по 14 сентября вход в Эрмитаж будет бесплатным после 18.00.
Главный музейный комплекс в эти дни будет работать до 21.00. Количество билетов будет ограничено возможностями музейного пространства, сообщили в официальном тг-канале Эрмитажа.
Бесплатные билеты на вечерние сеансы можно забронировать заранее на официальном сайте Эрмитажа или получить в кассах с 17:50 до 20:00 в дни проведения форума.
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09.09.2024 124