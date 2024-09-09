Более 100 бесплатных мероприятий: в Северной столице пройдет ежегодный фестиваль «Друзья Петербурга»

В Петербурге с 27 по 29 сентября пройдет третий ежегодный фестиваль ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

Фестиваль объединит более 25 музейных, выставочных, концертных пространств и площадок, где состоится свыше 100 бесплатных мероприятий. В частности, гостей ждут уникальное световизуальное представление в Михайловском саду, выставка медиахудожников в планетарии «Лахта Центра», бесплатные экскурсии по некоторым залам Эрмитажа, Русского музея и Кунсткамеры, мастер-классы, дискуссии с участием экспертов в сфере культуры, архитектуры и урбанистики.

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Полная программа фестиваля «Друзья Петербурга» доступна на официальном сайте. Для бесплатного посещения мероприятий необходима предварительная регистрация.